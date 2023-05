Recomendados de Murakami

A ese relato le sigue el breve “Hombres sin mujeres”, que cierra el libro. Interesante, se inicia con un llamado en plena madrugada. El protagonista atiende el teléfono y alguien le dice: “Mi mujer se suicidó el miércoles de la semana pasada y, en cualquier caso, pensé que debía comunicárselo”. Semejante noticia le hace pensar en una ex pareja y en su infancia. “M era la chica de quien debí enamorarme cuando tenía 14 años. Pero en realidad fue mucho más tarde cuando me enamoré de ella y, para entonces, ella (por desgracia) ya no tenía 14 años. Nos equivocamos en el momento de conocernos. Como quien confunde el día de una cita. La hora y el lugar eran correctos. Pero no la fecha”, analiza para dar rienda suelta a aspectos tan comunes de sus relatos. Me refiero a la soledad y la melancolía que suelen caracterizar a sus personajes.