El impacto de la Inteligencia Artificial en los distintos campos de nuestras vidas

Perspectiva inquietante

El humano posee una “chispa divina”. No me refiero a un tema religioso sino al potencial innato que nos diferencia de los animales y que tenemos poco aprovechado. Al compararnos con las máquinas se pone en evidencia que poseemos algo más. Nuestra conducta no es racional sino el resultado de la interacción de emociones, intenciones, deseos y cierta razón. Las máquinas son entes que relacionan datos y podrían eventualmente simular emociones e intencionalidades según se las otorgue su creador, el humano.