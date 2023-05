Cartas de lectores: Tucumán no es una isla

En mi ciudad hay instituciones educativas públicas (y las hay privadas) que están cumpliendo hasta 100 años de existencia, u 80, o 75. No importa en realidad saber cuántos... lo destacable es que, en todo ese largo período, no se abrieron establecimientos educativos. Y la población escolar no para de crecer. La cárcel es el mismo edificio vetusto de hace años. Y el índice de delincuencia tampoco paró de crecer. El flagelo de la droga crece y crece, y no hay instituciones públicas en cantidad y calidad que absorban y recuperen a los adictos, cada vez más jóvenes... casi niños. Hay pobreza en el país... hay pobreza en la provincia y obviamente en cada rincón de ella. La inflación es un problema nacional y provincial y de cada localidad del interior. Y podría seguir enunciando problemas que tenemos a nivel país, y que tenemos aquí porque la provincia no es una isla. Sé de padres que lloran porque en el afán de conseguir el maldito veneno, sus hijos cometen ilícitos y van a la cárcel, que no es precisamente un lugar apto para la recuperación de la adicción. ¿O no sabemos los tucumanos que circula droga, que se sigue incitando a la delincuencia, que se cometen ilícitos y a veces muy graves dentro de esas cuatro lúgubres paredes que albergan a los presos? Perdón... me perdí algo. ¿Adónde denunciamos todo esto? ¿Quién denuncia si tiene miedo? ¿Quién confía si los presos se escapan? ¿A un Estado, hoy por hoy y hace mucho tiempo, ausente e ineficiente? Vamos, vamos. ¿Soy la única que ve que todo esto ocurre? ¿Nos quedaremos todos mudos ante tanta calamidad?