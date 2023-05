Céline Dion canceló todos sus show por una grave enfermedad que padece

"Siento mucho decepcionarlos a todos una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero hacer giras puede ser muy difícil incluso cuando estás al 100%", lamentó la música de 55 años, citada en un comunicado oficial en sus redes sociales, y añadió: "No es justo para ustedes que siga posponiendo los espectáculos, y aunque me rompa el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente lista para estar de vuelta en el escenario otra vez. Quiero que todos sepan que no me voy a rendir... ¡Y no puedo esperar a verlos de nuevo!”, expresó Dion.