Boca, con mucho que pensar y sin tiempo que perder

No hubo feriado para el plantel en su regreso a Buenos Aires. Después del aterrizaje se trasladaron al predio de Ezeiza, a fin de reformatearse en modo Liga Profesional y encarar el partido del domingo a las 19 ante Tigre. El viaje a Colombia no tuvo mayores implicancias físicas, salvo la salida de Facundo Roncaglia por una molestia muscular, y si bien no sería de gravedad, el paraguayo Bruno Valdez ya está disponible para reemplazarlo.