Golf: Nelson Ledesma es líder en Knoxville

Para Ledesma la ronda fue impecable. No tuvo errores a lo largo del día y sus siete birdies lo dejaron en lo más alto. “Cuando terminé la ronda me di cuenta que fue la primera ronda sin bogeys en todo el año y eso me pone contento”, señaló el tucumano, que ya cuenta dos triunfos en el Korn Ferry Tour y que busca una nueva oportunidad en el PGA.