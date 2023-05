Una obra que presenta la risa como un “altar” para nuestras desgracias

Hace tiempo atravesaba una mala situación personal y quise retomar la escritura para plasmar algo de esos sucesos. Mi primera tendencia fue usar un tono existencialista, trágico y depresivo porque estaba acostumbrado a ese estilo; típico de un hombre que camina solo por la ciudad y deja fluir su conciencia. Sin embargo, después hice un clic y pensé seriamente en las cosas que me estaban pasando. Yo no era ese personaje, sino un bufón. Ese punto de inflexión condujo hasta la sátira e hizo que encare los problemas desde el humor. En “San Palito” me burlo de mí mismo, de la sociedad y las desgracias que uno elige o aparecen.