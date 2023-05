Dirigentes del PRO, sobre el anuncio del Gobierno: "se va a quedar corto ante la inflación de mayo"

Por su parte, la postulante a jefa municipal de Las Talitas, Carla Porta, agregó que “el anuncio de Manzur es por la desesperación de saber que van a perder las elecciones". "La plata no alcanza porque el gobierno nacional, del que él fue parte más de 500 días, no supo dominar la inflación. Por ende, Manzur es responsable de que los tucumanos no lleguen a fin de mes”, añadió.