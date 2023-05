Copa Libertadores: el “millonario” está obligado a ganar en su visita a Perú

La preocupación no pasa solamente por saber qué equipo saldrá a la cancha, sino también por el resultado del otro cruce del grupo D, entre Fluminense y The Strongest. Si ganan los brasileños se aseguran el pasaje a octavos, pero si vence el equipo de Bolivia todo se empareja. River estará obligado a no perder lo que resta, teniendo en cuenta que lleva la peor diferencia de gol. La única posibilidad de clasificarse sin problemas es sumando siete de los nueve puntos que quedan en juego o ganando los tres partidos.