De Pedro, en tono electoral: “Estoy más capacitado para resolver problemas que algún ex presidente”

Además, sostuvo que “para lo que no está preparada la sociedad argentina es para tener otro presidente que vuelva a endeudarnos, no está preparada para que sigan saqueando al país, que haga marketing”. De esta manera disparó contra el ex mandatario Mauricio Macri. “Yo lo que digo, lo digo como me sale y estoy más capacitado para resolver problemas que algún ex presidente”, cerró.