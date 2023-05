El cero absoluto es la temperatura más baja que se conoce pero aún es teórica

¿De qué trata el cero absoluto, habiendo ya un cero grado centígrado (0° C)? La respuesta está en la manera en que se mide la temperatura. Lo explica el físico Nicolás Budini, del Instituto de Física de la Universidad Nacional del Litoral (IFIS-UNL-Conicet): “Llamamos cero absoluto de temperatura al valor para el cual cesa el movimiento interno de los átomos o moléculas que constituyen la materia. La temperatura es una medida de la energía de movimiento de los constituyentes microscópicos de un sistema físico. Por lo tanto, uno puede pensar que al ser posible disminuir la temperatura de un sistema entonces debería poder llegarse a un valor (cero) de temperatura para el cual no haya movimiento interno de sus constituyentes. Sería una especie de estado ultracongelado de cualquier material o sistema”, señaló. Repasando la idea: el cero absoluto corresponde al cero de la escala absoluta de temperatura, cuya unidad de medida es el grado Kelvin (abreviado grado K, en honor al físico Lord Kelvin), y su valor coincide con una temperatura de 273,15 ◦C bajo cero (o bien −273,15 ◦C) en la escala más cotidiana de grados centígrados o Celsius. Lord Kelvin fue quien calculó el cero absoluto, y para ello se basó en el hecho de que cuando se enfría un gas, su volumen va disminuyendo en proporción a su temperatura. Es decir que cada grado de temperatura que baja el gas, también disminuye su volumen en un porcentaje especifico; de este hecho dedujo que a una temperatura de -273.15°C el volumen se haría cero, algo que posiblemente no pase en la práctica.