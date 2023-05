Regional de rugby: el dulce sabor de la revancha

Había que ver cómo afrontaba la prueba de carácter que se le presentaba en la fecha 10, la que inauguraba la segunda rueda de la fase clasificatoria. No sólo por la posibilidad de tomarse revancha de la derrota sufrida a manos de Tucumán Rugby en la apertura del Súper 10, sino también porque por primera vez en la temporada tenía una cima que defender. Dicen que más difícil que llegar es sostenerse, y esa cima que alcanzó en el cierre de la primera rueda tenía como principal amenaza a Old Lions y a Universitario, que podían quitársela en caso de perder su preciado invicto en el ex aeropuerto. No sucedió, porque el equipo dirigido por Ricardo Gravano supo defender con alma y vida cuando le tocó hacerlo en el segundo tiempo, y ese mérito es doble cuando el que ataca es Tucumán Rugby.