Ingeniosos e implacables retratos de nuestros políticos

En la introducción, la autora dice que los políticos no soportan cuando un escritor produce un relato sobre sus figuras, uno que no pueden dominar. En este libro atravesado por el humor sarcástico la autora escribe retratos de los políticos contemporáneos para sopesar su fuerza retórica y para mostrar que no hay nadie en la clase política que no mienta y que no tenga una fábrica de máscaras. En los textos (breves o extensos) están todos los bandos: izquierda, derecha, centro, kirchneristas, macristas, Milei, Macri, Rodríguez Larreta, Alberto Fernández, Cristina Fernández, ministros, gobernadores, ex funcionarios. En las piezas más logradas, la autora esculpe breves ensayos, diseña una mirada sobre los políticos como si fueran los personajes de la novela de lo real: detecta sus contradicciones, sus flaquezas, sus debilidades y los compara con animales, casi como si los textos fueran fábulas que alumbran los rincones públicos y privados de los personajes. Con acidez declarada, con el temblor de la lengua corrosiva, con una trama plagada de comparaciones y bifurcaciones, su escritura deviene en una lectura diferente de la realidad. Así, el libro funciona como un diccionario de los errores de los políticos y como una lupa irreverente que alumbra, en escorzo, esos seres llenos de mezquindad y egolatría. Leemos un sondeo que quiere ser psicológico y que no escatima el recurso de las teorías (y el riesgo de las hipótesis): “Hace años que el sexo dejó de interesarle; en su mundo no pueden entrar mujeres. El espanto que le produce el orgasmo no es la simple fantasía de un excéntrico: describe un rasgo profundo de la psicología de un hombre que quiere ser presidente de Argentina. Esta preferencia sería menos llamativa si no fuera por el ritornello obsesivo de la casta, por parte de un casto. Naturalmente, Milei tiene derecho a autopercibirse como vaca mala, mastín o cualquier otro mamífero: no se da cuenta de que hacerlo es una manera torpe y cándida de revelar quién es”.