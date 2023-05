Grabois arremetió contra el Gobierno: "No se dan cuenta de la profundidad de la crisis que vivimos"

Las declaraciones del dirigente social se produjeron tras la marcha piquetera que se desarrolló entre el miércoles y jueves. "Como candidato a presidente, me daba como cosita, pero no podía no estar en esa movilización de cientos de miles de hombres y mujeres de trabajo, junto a muchos de ustedes, de una inmensa movilización de la unión de trabajadores de la economía popular y otros movimientos sociales de la Argentina".