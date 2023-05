La vulnerabilidad ante ataques informáticos

Los testimonios de la gente dieron cuenta del nivel de afectación, puesto que hay unos 600.000 usuarios del servicio. En recorrida por los quioscos de recarga, LA GACETA pudo recolectar vivencias de todas las edades, que daban cuenta de los problemas sufridos. Faltas al trabajo, imposibilidad de viajar, problemas de salud, gastos elevados de dinero, quejas porque había choferes que no reconocían la autorización de saldo negativo y no dejaban viajar a pasajeros. Los empresarios de transporte también padecieron: “Al margen del crédito negativo que se está usando, hay gente que no pudo recargar o ya agotó ese saldo y viaja gratis [...] Tendremos que realizar estadísticas de las pérdidas”, explicó el titular de Aetat. Además, como la empresa que administra el sistema informático de la tarjeta Ciudadana también se ocupa de los de varias obras sociales, en las farmacias no se pudo hacer descuentos por venta de medicamentos a afiliados.