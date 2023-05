Una reconocida actriz celebró la absolución de Juan Darthés: "Nunca le vi una actitud desagradable"

La decisión generó un fuerte repudió mediático. Además, Thelma Fradin dio una conferencia de prensa donde adelantó que no bajará los brazos en su lucha por conseguir Justicia. "Estoy cansada pero no me van a quebrar y esto no termina acá", sentenció la actriz que denunció que Juan Darthés abusó de ella durante la gira de Patito Feo en Nicaragua, novela en la que ambos participaban.