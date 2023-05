El conmovedor gesto de las amigas de Thelma Fardin cuando relataba su calvario con Juan Darthés

Durante su discurso, Thelma Fradin se mostró afectada por la decisión de la Justicia brasilera y confirmó que seguirá adelante con su lucha. "Estoy cansada pero no me van a quebrar y esto no termina acá", comenzó diciendo la actriz. "Todavía podemos ir a una segunda y tercera instancia, además de las Cortes Internacionales", agregó.