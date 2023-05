Elecciones en Tucumán: la oposición quiere ir a las urnas lo más rápido posible

Masso no quiso proponer un día, aunque resaltó que debería ser cuánto antes, por los costos que implica mantener una campaña electoral en el contexto social y económico que atraviesa Tucumán. “La parálisis de la elección nos generó un daño económico muy grande. No estamos en condiciones de volver a imprimir los votos; ya los financiamos y no lo podemos volver a pagar. Por eso insistimos en que tengan validez los que ya presentamos”, reforzó.