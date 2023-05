Crean la Asociación de Profesores y Profesoras de Derechos Humanos

“Hay muchas cuestiones a las que hay que atender, como el derecho de las niñeces, poder hacer investigación y extensión, aconsejar políticas públicas y tener reglas de convivencia social sobre la base de los Derechos Humanos, poner el foco sobre los nuevos desafíos de internet, y todo esto además con una mirada federal”, explicó Noli. La profesora aseguró que la creación de la Asociación en el mismo año en el que se cumplen los 40 años de la vuelta a la democracia no es casualidad. “Hay miradas que evolucionaron, hay atravesamientos sociales que tornan necesaria la investigación con formulación y reformulación de estándares. Tenemos desafíos muy importantes por delante y merecen la atención no sólo de los juristas, sino de todos los ciudadanos, y con el impulso de nuevas políticas en Derechos Humanos”. “Vamos a organizar encuentros presenciales anuales con jornadas de estudio y conversatorios, y otras actividades mensuales para fomentar debates y publicaciones. No debemos olvidar que muchos de los que hoy transitan por nuestras universidades, luego tendrán un importante protagonismo en funciones públicas. Hoy hay nuevos problemas y debemos encararlos”, concluyó.