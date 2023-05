Representación legal en el ámbito previsional

La Circular de Anses a la que hacemos alusión no sólo menoscaba el trabajo de los abogados especialistas en esta rama del derecho, sino sobre todo ataca el derecho que por ley tienen los titulares de beneficios de contratar el profesional que lo asista en toda la gestión. No obstante, los profesionales habilitados están concurriendo al día del turno con el titular del beneficio, a fin de dar inicio efectivamente a la gestión. La tramitación de la jubilación no se trata sólo de reunir papeles para dar inicio, sino que comienza con el armado de un expediente completo, de calidad, donde se contemple toda la vida laboral, se reconozcan los años de aportes con exceso de edad, los años de aportes por hijos (en el caso de las mujeres), y sólo se adhiera a la ley 27.705 para armar el plan de pago de la moratoria por el tiempo que efectivamente le falte al titular a efectos de que sea descontado del haber previsional exactamente lo correcto y no se descuente de más; sobre todo teniendo en cuenta que la nueva moratoria previsional es mucho más onerosa que las anteriores.