Romero: "La Corte Suprema de la Nación firmó el certificado de defunción del manzurismo"

"Pero la Corte no puede declarar la causa como abstracta, porque la renuncia de Manzur no extingue el objeto del litigio, y tomando como antecedente la sentencia que resolvió el caso de Santiago del Estero, en la que (Gerardo) Zamora renunció, pidiendo la declaración de cuestión abstracta, declarando que lo hacía por grandeza, para facilitar el comicio, sin reconocer que su obrar era ilegal, atacando a la CSJN de Antidemocrática, todo igual que Manzur. En ese caso la Corte no declaró la cuestión abstracta, no levantó la cautelar de suspensión de elección y dictó fallo", agregó.