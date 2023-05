Promueven la historia oral en las escuelas tucumanas

"Conocer nuestra historia y cultura es fortalecer nuestra identidad. Lo que no se conoce, no se quiere, y lo que no se quiere, no se cuida. El programa de enseñanza y aprendizaje de Historia y Cultura de Tucumán avanza en todas las escuelas de la provincia, hemos tenido una muestra del avance de ese programa hecho por las propias escuelas, alumnos y alumnas que han participado de talleres"