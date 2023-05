El mensaje de Morales al Presidente: "Que se deje de joder con esos atajos y se dedique a gobernar”

Morales advirtió que el Gobierno tucumano debe acatar el fallo del máximo Tribunal federal. “La Corte no se sale de la doctrina que viene planteando en estos tiempos. Cuando expresamente las constituciones provinciales no establecen la reelección indefinida, no convalidan la reelección indefinida porque es un deterioro institucional. No solo lo tiene dicho en los casos Tucumán y San Juan, sino también en situaciones anteriores”, manifestó.