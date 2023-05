Jaldo: “hay connivencia entre JxC y los miembros de la Corte para proscribir a los tucumanos"

Jaldo enfatizó que "nosotros no vamos a dividir las elecciones porque no corresponde". "Vamos a ir todos juntos: desde el gobernador y el vice hasta del delagado de Rumi Punco. Y esto pedían a gritos ayer Germán Alfaro y Roberto Sánchez (candidatos de Juntos por el Cambio), es decir, adelantamiento de los comicios y cuestionamientos para Jaldo y Manzur, pero para 'Bety' (Ávila) de Alfaro no había adelantamiento y que el 14 se llamen a elecciones. Por favor, tengan coherencia", detacó.