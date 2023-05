Claudio Viña: "Aún falta que la Corte de la Nación defina el planteo por el adelantamiento de las elecciones"

"Les recuerdo también que cuando asumieron la presidencia en 2019, el dólar blue costaba $ 68.- y ahora roza los $ 500.- La inflación anual era de 53% y hoy se estima rondara al 120% anual. Sin hablar de la desocupación, el narcotráfico y la pobreza -dijo-. En ese contexto, Jaldo y estos muchachos tienen terror que la fecha sea la que establece nuestra Constitución, dos meses antes del final del mandato, o sea en agosto. Pero a agosto no saben si llegan, no saben quién llega, no sabrán como explicarle a los tucumanos que ahora si, pensarán en su futuro, que ahora sí, los cuidarán. Todas cosas que ya les dijeron las últimas cuatro elecciones", remarcó.