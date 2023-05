Uñac: "Yo no me arrodillo ante nadie, que me saquen de la candidatura si quieren"

Sobre la medida de la Corte destacó que no resuelve la cuestión de fondo y solo suspende las elecciones en la categoría de gobernador y vice, y le piden que presente documentación. “El artículo 175 de la Constitución solo tiene 30 palabras, se las voy a llevar. Yo no me arrodillo ante nadie, que me saquen de la candidatura si quieren, no me importa. Yo camino a Buenos Aires, a la Difunta, a los departamentos, es lo que he hecho todos los días en la gobernación de San Juan. Ellos son irrespetuosos del gobernador, de las autonomías provinciales, y más irrespetuosos de los sanjuaninos y sanjuaninas que desde acá queremos construir la patria”, expresó Uñac.