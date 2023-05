River-Boca: el clásico sigue picante

“Fue una locura todo. ¿Cómo lo puedo explicar? Estoy arrepentido de lo que hice, creo que generé algo que no había necesidad. No me supe controlar. Fue un error. No es la imagen que queremos dar ni el legado que queremos dejar”, admitió Palavecino, a la vez que lamentó haber sido expulsado, lo que le privó de festejar el triunfo junto a sus compañeros en el campo de juego. “Cuando estaba en el vestuario me dije ‘¿para qué?’ Me estoy perdiendo algo único por la roja”, contó el volante de River, mucho más consciente de su equivocación al festejar el gol de Borja en la cara de Nicolás Figal y de “Chiquito” mientras el colombiano y el resto del equipo se abrazaban en otro sector.