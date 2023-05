José Cano: "Tucumán es tierra de nadie"

Por un lado, señaló, los delitos contra la propiedad aumentaron en más de 10%, cifra que el dirigente asevera que no es sincera ni refleja la realidad "ya que cada vez son más los tucumanos que no concurren a realizar las denuncias por robo en sus domicilios particulares porque no confían en quienes nos gobiernan o porque saben que en tierras tucumanas nada pasa que les devuelva la tranquilidad perdida".