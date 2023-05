Un Mundial Sub20 que nos pone a prueba

Hay un Mundial de fútbol en el horizonte de los fanáticos argentinos. Se trata de un torneo de envergadura pese a ser de la categoría Sub 20, una oportunidad para disfrutar de una competencia entre selecciones en nuestro país, todavía bajo el influjo de la alegría que significó ganar la Copa del Mundo de mayores en Qatar 2022. El que viene es un certamen extraño por cómo se logró la plaza, por los nombres de escasa tradición futbolística de algunos equipos participantes y por la ausencia de varios jugadores de renombre en los principales seleccionados debido a que la FIFA no obliga a los clubes a desprenderse de sus juveniles figuras.

En particular, los tucumanos tendremos un doble punto de atención en este Mundial, por la citación de un futbolista en particular y por una sede cercana. Esto, más allá de aspirar a un buen trabajo de la Selección, que permita dejar en el olvido el mal paso dado en el Sudamericano, en el que ni siquiera el equipo hizo pie y perdió su chance de lograr una plaza directa. La presencia de Ignacio Maestro Puch, el jugador de Atlético, en el plantel que designó el DT Javier Mascherano es todo un orgullo para nuestro fútbol, desacostumbrado a ocupar espacios directos dentro de las estructuras de la Selección. Que vaya a disputar un Mundial habla muy bien del esfuerzo y el talento del jugador tucumano, como también catapulta el trabajo hecho por el “Decano” en sus divisiones formativas. Al mismo tiempo, esta designación debiera convertirse en fuente de inspiración para otros clubes que también trabajan en la formación de jugadores, pero que no siempre cuentan con atención ni oportunidades de mostrarse. La cercanía de una de las sedes, el estadio Único “Madre de Ciudades” de Santiago del Estero, también permite que los fanáticos tengan a mano la posibilidad de ver más fútbol internacional. De todos modos, se trata de una sensación agridulce, dado que una vez más Tucumán ve pasar de largo una cita deportiva internacional por su falta de infraestructura adecuada. Hay quienes se preguntaron en días recientes cómo es que Argentina se postuló para organizar el torneo que la FIFA le quitó a Indonesia por motivos políticos, tomando en cuenta los serios problemas económicos que atraviesa nuestro país. Desde el Palacio de Hacienda, el día de la presentación del torneo, se sostuvo que se trata de una inversión que realizará la FIFA. Y que ser sede representará una llegada estimada de 230.000 turistas, con un impacto adicional de ingreso de divisas por más de US$ 600 millones.

El inesperado certamen mundialista está muy próximo: irá desde el sábado 20 de este mes hasta el domingo 11 de junio. Para todos será una invitación a revivir recientes momentos de alegría desde el rodar de una pelota. Pero también representará un desafío como país en aquello de recibir visitantes extranjeros y mostrar nuestros mejores atributos. Además nos pone a prueba, cómo no, en nuestras capacidades en estos tiempos actuales de difíciles, preocupantes y cotidianos avatares políticos, sociales y económicos.