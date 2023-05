Jorge Rial está de alta y podría volver hoy al país

Con una imagen de su cama vacía y con las sábanas desordenadas, Jorge Rial anunció por las redes sociales que había sido dado de alta de la Clínica del Country de Bogotá, donde estuvo internado desde el sábado por un infarto coronario. El conductor de 61 años podría retornar hoy a la Argentina en un vuelo de línea, pero con cuidados especiales, para luego seguir su tratamiento en un sanatorio de la Capital Federal.

“Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuándo, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad”, escribió el periodista.

En otro mensaje Rial dijo: “A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”.

Su actividad virtual fue intensa en las últimas horas. El jueves hizo varias publicaciones. “Me pegué mi primera ducha y me trajeron un tinto (café, no piensen otra cosa)”, afirmó en Instagram con una foto con una taza roja de una conocida marca. “Todo evoluciona muy bien. Gracias al amor y profesionalismo de los trabajadores de la Clínica del Country”, difundió en otro mensaje.