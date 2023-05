El dramático relato de un locutor argentino al denunciar que la Inteligencia Artificial lo dejó sin trabajo: “Me reemplazó un software”

"Le doy play, escucho una voz que no era la mía; estaba como sistematizada, como muy robótica pero que decía todas las sílabas de la misma manera, los finales eran iguales, no respetaba la sincronía de la persona que estaba en cámara", explica. Luego, siendo aún más explícito sobre lo que ocurrió, Graue señala: "Me había reemplazado un software de Inteligencia Artificial".