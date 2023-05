Sánchez: “Los tucumanos no necesitan al Indec para darse cuenta que la plata no alcanza”

Sánchez concentra su agenda de campaña en la sección Este. Este jueves, caminó por barrios de Lastenia, Banda del Río Salí y Alderetes. “Los tucumanos no necesitan los datos del INDEC para saber que el pan está cada vez más caro, que la plata ya no alcanza para llegar ni a mediados de mes y que hay un Gobierno que no hace nada para cuidarlos como prometieron. Dicen que tienen experiencia para gestionar, yo diría que su legado es un gran fracaso”, concluyó.