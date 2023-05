Las reservas, en el peor momento de la era Fernández

Las reservas internacionales del Banco Central se ubicaron ayer muy cerca de los $ 35.000 millones, lo que constituye el peor registro de que Alberto Fernández asumió la presidencia de la Nación, en diciembre de 2019. De acuerdo con el informe provisorio, que diariamente difunde el BCRA, las reservas brutas terminaron la jornada en U$S 35.078 millones, luego de que la entidad presidida por Miguel Pesce debió vender US$ 133 millones, en parte para pagar compras de energía. Para comparar un monto más bajo que el observado este martes hay que remontarse a seis años y medio atrás, hasta el 11 de octubre de 2016, cuando se acumularon U$S 32.457 millones.