Conviene no reducir la estrategia contra el dengue

La noticia de la llegada futura de la vacuna contra el dengue ha traído alivio ya ha hecho bajar el clima de angustia que había generado la epidemia con su crecimiento sostenido en las últimas semanas. No obstante, los expertos recomiendan no bajar los brazos en cuanto a la prevención del mal que, a pesar del nuevo clima creado por este anuncio y de la llegada tardía del frío, no ha cesado: si bien las autoridades nacionales han dado cuenta de un descenso de contagios en la curva epidemiológica, lo cierto es que en la última semana se notificaron unos 3.000 casos, aproximadamente 430 por día.

La situación actual en nuestro medio es de cuidado. La posibilidad de que la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti nos castigue todos los años es una gran preocupación porque cada nuevo brote es más grave. En ese sentido, la noticia sobre la aprobación de la vacuna TAK-003, también conocida como Qdenga, desarrollada por el laboratorio japonés Takeda, ha generado muchas expectativas. Una infectóloga dijo que tiene gran potencial porque demostró reducir de un 80% a un 90% las hospitalizaciones por dengue y prevenir el dengue hemorrágico y además tiene una efectividad del 60% al 70% en los casos de dengue sintomáticos. Según informó el Ministerio de Salud, se la puede colocar cualquier persona, haya cursado o no previamente la enfermedad; tiene muy pocos efectos adversos. No se definió aún cuál será la estrategia vacunatoria del país; si se aplicará a personas de riesgo por comorbilidades o situaciones de vulnerabilidad social o si se incorporará al calendario oficial de vacunación.

Los pasos que vienen, en cuanto a la vacuna, son protocolares, a fin de que haya dosis disponibles, según las estimaciones oficiales, en el transcurso de la primavera; es decir, en septiembre. “De cumplirse estas fechas, llegamos justo a tiempo para estar más protegidos ante una posible nueva epidemia el próximo año”, resaltó la infectóloga.

No obstante, el efecto psicológico positivo que ha generado esta noticia no debe hacer caer la atención sobre la epidemia en curso, porque la vacuna japonesa sólo estará disponible en septiembre; además, la vacuna por sí sola no puede bloquear un brote. “Debe estar unida a una acción de salud pública, sumado al descacharreo, al saneamiento ambiental de los barrios, a cómo funcionan los centros de atención de dengue. Hay que bajar la densidad del virus en una comunidad”, señaló la médica. Al haber tenido cuatro epidemias en los últimos 15 años cada vez son más las personas susceptibles a desarrollar las formas graves de la enfermedad porque ya se contagiaron una vez y corren riesgo de una reinfección.

Hay que considerar, asimismo, los informes que señalan que el mosquito es más fuerte y que el frío del otoño no es suficiente para terminar con los insectos; de hecho, se recomienda tener cuidado especial en el interior de las casas, que es donde se refugia el mosquito en días fríos.

En las últimas semanas hubo en nuestro medio fuerte debate acerca de la forma en que se llevaron acabo las campañas de prevención y de la efectividad de la tarea de lucha contra el mosquito transmisor y de la concientización, que no deberían decaer. La mejor estrategia de prevención señala la infectóloga- sigue siendo la participación de la comunidad en relación al control y eliminación de criaderos de mosquitos, así como también el uso de repelentes.