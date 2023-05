Padecimientos de poblaciones inundadas

Hay una responsabilidad del Estado en cuanto a la protección de la comunidad y la previsión de los desastres naturales que podrían evitarse con el manejo y sistematización de los ríos, la lucha contra el desmonte y la organización de la actividad agrícola, así como de la construcción de pequeños y grandes canales para el manejo del agua. Los funcionarios dicen que están en la diligencia de conseguir terrenos para las familias damnificadas, aunque la tarea no es fácil, además, porque muchos no quieren irse. “Si me tengo que ir, no sé a dónde iremos. Y además no tendremos de qué vivir. Aquí está nuestra vida”, dijo un poblador evacuado a LA GACETA. Así las cosas, la solución es compleja, pero no debería dilatarse en el tiempo.