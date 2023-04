Violento asalto en una peluquería

“Estábamos trabajando cuando llegaron dos tipos con gorras. Entraron decididos a llevarse cosas puntuales. Sacaron una pistola, nos gritaron que nos quedemos quietos y empezaron a robar todo: cinco máquinas afeitadoras mías, otras cinco de mi compañero, la Play Station 4 que está para los clientes que están en espera y un equipo de música grande. La recaudación no se llevaron, creo que no la vieron, pero no era mucho, de todos modos. También se llevaron nuestros celulares y el del cliente”, detalló el peluquero, que ayer no atendió al público, pero abrió su local para comenzar a acomodar las cosas y para recibir a LA GACETA.