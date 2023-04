Milei embiste al peronismo

Además de responderle a las alusiones de la vicepresidenta, Milei remarcó que sus propuestas tienen factibilidad en el plano de la economía argentina y reconoció que la dolarización quizás no logre resolver “todos los problemas”, pero sí acentuó la necesidad de tomar decisiones contundentes que permitan revertir el rumbo actual. “Si yo en mi casa gasto más de lo que tengo, tengo que ajustar el gasto para ponerlo en línea con mis ingresos. Si tengo restricciones en el mercado laboral que generan desempleo, tengo que flexibilizar el mercado laboral. Si yo tengo trabas al comercio, sacar la traba al comercio, no va a arreglarlo con política monetaria”, describió. Y añadió: “Nosotros estamos planeando ir a un sistema que permite que cuando uno se queda sin trabajo esté asegurado y entonces no se distorsiona la señal de precios y se pueden crear mucho más puestos de trabajo. En lugar de que sus aportes vayan a un depósito bancario simple, que vaya a un seguro”.