"Sin dudas, Milei le disputa votos al Frente de Todos", admitió Andrés Larroque

Por último, cuando le consultaron si coincidía con quienes interpretaron, a raíz de los dichos de la propia vicepresidenta, que no será candidata a presidenta, Larroque sostuvo: “No coincido. Creo que no se bajó ni se subió. Al contrario, la veo absolutamente comprometida (...) Me parece que no fue un discurso donde ella se corría de la discusión, sino que, por el contrario, se involucra de manera muy concreta, pero planteando que una persona sola no puede, por más capacidad que tenga. Tiene que haber un compromiso colectivo”.