Javier Milei, a favor de la venta de órganos: "Busquemos mecanismos de mercado"

El precandidato a presidente, Javier Milei, volvió a apoyar la venta de órganos. "Busquemos mecanismos de mercado", dijo al justificar su postura. "Si hay 350.000 donantes por ley. El problema es por qué no llega. Y no llega porque hay gente que se beneficia de que eso no pase", agregó.