Una actriz tucumana en la serie sobre la vida de Fito Páez

“Me presenté a un casting on line”, dice la actriz. “Luego me mandaron un pedacito del guión, envié un video y después de varias etapas, me llamaron. Lo más increíble de quedar seleccionada fue que sea una serie sobre la vida de Fito, uno de los máximos representantes del rock nacional y a quien admiro; imagino lo que habrá significado a principio de los 80 escuchar a Charly, Fito o Spinetta: seguro habrán sido un lugar de luz y contención en un momento tan espantoso como el que vivía la Argentina”.