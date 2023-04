Independiente: amenazas, memes y más de $ 500 millones

“¿Qué persona lavaría plata en la colecta más viral del país?”, preguntó Santiago Maratea (foto) de manera irónica después de anunciar el lanzamiento de la colecta para pagar a los acreedores de Independiente. Dicho sea de paso, ya se llevan recaudados más de 500 millones de pesos. Ricardo Zielinski, DT del “rojo”, sostuvo que la iniciativa de Maratea es muy movilizadora y que tanto él como los jugadores aportarán a la causa.

Hasta el momento la colecta es todo un éxito, eso no se puede negar; sumó muchísimos adeptos, incluso hinchas de otros equipos. La recaudación total irá para pagar las deudas que mantiene Independiente con diversos clubes y jugadores. Por ejemplo, por el pase de Cecilio Domínguez le debe al América de México U$S 5,7 millones, a Gonzalo Verón se le debe abonar U$S 4,8 millones, por el pase de Fernando Gaibor debe pagar U$S 2,2 millones y al Elche tiene que abonarle 2 millones de euros por Iván Marcone. Sólo estas cuatro deudas significan más del 50% del total: U$S 22,8 millones.

Mientras, el clima en torno al club sigue siendo hostil. De hecho, ayer apareció un pasacalles en uno de los accesos al estadio con un mensaje elocuente: “Andate, Cavallero”, en referencia a Pablo Cavallero, manager del Independiente.

Por supuesto que en las redes sociales los memes están a la orden del día. Maximiliano “Chanchi” Estévez fue uno de los que se burló del mal momento del “rojo” en Twitter. “El ‘Bocha’ Maratea. Es muy bueno!”, escribió el ex futbolista de Racing y adjuntó un fotomontaje con el rostro de Maratea y el de Ricardo Bochini. En una segunda foto se ve una transferencia bancaria de 21 pesos y el motivo dice “años”, en referencia al tiempo que pasó desde el último campeonato local ganado por Independiente.