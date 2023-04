Vacuna contra el dengue: ¿qué dicen los expertos acerca del producto que se elaborará en Japón y se aplicará en Argentina?

Jorge Geffner, doctor en Bioquímica, investigador superior del Conicet y director del Departamento de Microbiología, contó cuál es la ventaja del desarrollo japonés. “La ventaja de esta vacuna con respecto a otras es que no generó efectos de exacerbación de los cuadros. Esto es, en otros ensayos clínicos, de un grupo de población que recibió la vacuna, algunos atravesaron cuadros graves tras haber sido vacunados. Con esta vacuna eso no ocurrió. La ventaja es que eso implica que para poder aplicarla, no es necesario testear previamente al paciente para saber si ya tuvo dengue”.