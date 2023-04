Cartas de lectores: tren a Buenos Aires

¿Por qué el tren de los pobres demora tanto -32 horas- en el trayecto Tucumán-Buenos Aires? Causas: no se renovaron rieles y durmientes de toda la línea de Tucumán a Rosario en más de 30 años desde que se habían cerrado los trenes de pasajeros de larga distancia en las provincias del Norte, gracias a Carlitos Menem. Los horarios de salida de Cevil Pozo, 22.30, y de llegada, 04 de la madrugada, no son convenientes para los pasajeros. Si se acortase a 18 o 20 horas de viaje, como era antiguamente en los 70, 80, mitad de los 90, cuando salía a las 18 horas diariamente y llegaba a Retiro, Buenos Aires, a las 13 horas. Inseguridad en estación Cevil Pozo. No hay suficientes bordes de andén; cuando arriba el tren los pasajeros tienen que adivinar dónde poner el pie y bajar a la rápida del durmiente separado del escalón coche. Un jubilado se me cayó casi encima de espalda; un poco lo sostuve; erró la bajada porque hay poca iluminación. Esto pasó el martes 18 a las 4:10 en sector de los coches pullman y camarote. ¿Y qué pasa con la estación Alderetes, que hace dos años limpiaron para llegase más seguro el tren? ¿Y el puente, que desde diciembre 2019 no se repara o no hay presupuesto para arreglar dos columnas y reforzarlas en las bases? En Buenos Aires están trabajando en el viaducto para que no lo arrastre el río Las Piedras, estación Buenos Aires- Nueva Constitución. ¿Quién dirige el ferrocarril? ¿El gobierno de turno? Los gobernadores quieren nuevamente el tren pero hay que arreglar primero las vías y hacerlas doble recorrido. Más circulación, más trenes; si los gobernadores e intendentes de cada provincia colaboraran andaríamos mejor en la vía. Tiene que llegar a la Estación Mitre y se tiene que acortar el horario.