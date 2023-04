“Jaldo tiene razón: la elección es entre él y yo; y le voy a ganar”, afirmó Sánchez

“Como estarán de mal las cosas que en Tucumán es noticia que dos políticos opositores compartan un acto institucional. Es parte de la degradación cultural a la que nos llevó este modelo que lleva dos décadas en el poder. Con Osvaldo Jaldo tenemos profundas diferencias y lo vamos a derrotar en las urnas, pero eso no implica que no podamos saludarnos o conversar. Soy un hombre de diálogo y de respeto por el otro aún en posiciones diferentes. Y eso es una regla que no cambiaré”, afirmó Sánchez.