La ex esposa de "Cacho" Garay contó detalles del maltrato sufrido: "Me pegó embarazada"

Y continuó: “Me fui a lavar la ropa, pero él apareció, me agredió y me empezó a pegar la cabeza contra la pared. Lo cuento porque mis hijos lo saben y es uno de los hechos que más me quedó grabados en la memoria. Hoy día tengo varias secuelas de esa situación. Me asusté y él se terminó yendo. Pero volvió con un cuchillo, entonces lo peché y salí corriendo, pero como estaba en ojotas me caí y él se subió encima y me empezó a pegar”.