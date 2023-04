Elecciones 2023: las PASO, la nueva grieta en el peronismo

Desde hace bastante tiempo, los principales referentes del cristinokirchnerismo venían reclamándole al Presidente que cese con sus ideas reeleccionistas. Pero cuando finalmente esto sucede, aquellos no quedan conformes. En efecto, lo que molestó profundamente es el párrafo de su discurso en el cual defiende las PASO como herramienta de definición del candidato a sucederlo por parte de su espacio político. Porque si las PASO funcionan como mecanismo de elección del postulante del Frente de Todos, la ex presidenta no puede desempeñar el rol de “gran electora”. De cualquier modo, se mantendría el plan de evitar las PASO en el oficialismo y que sea la titular del Senado quien bendiga al candidato presidencial del espacio.