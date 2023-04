Los fuertes detalles del proceso que atravesó Benjamín Vicuña para escribir el libro que le dedicó a su hija Blanca

Cómo será el libro de Benjamín Vicuña para Blanca

Benjamín Vicuña escribió un libro totalmente íntegramente dedicado a su hija Blanca, la que tuvo junto a Pampita y falleció, explica la revista Caras. "Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo", explicó el autor.