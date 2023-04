Números de Oro: un secreto bien guardado, incluso a la familia

Blanca Hortensia Medina ya sabía lo que era ganar con LA GACETA. Hace unas tres décadas, el entretenimiento que proponía el diario era responder preguntas y ella las contestó bien a todas. “Te daban un premio por eso. En ese momento mi hijo tenía 12 y ahora tiene 46, así que han pasado más de 30 años. Tengo todavía el recorte”, afirma.

Ahora podrá sumar otro recorte más a su álbum. A sus 77 años, esta vecina de San Miguel de Tucumán, con tres hijos y cinco nietos, fue la ganadora del pozo de los Números de Oro, y se llevó el premio de $550.000. “Yo lo llené el día martes al cartón. Sólo me faltaba el 88. Como el gacetero no venía, me fui al centro a comprar el diario. No le dije a nadie de mi familia, me tomé el colectivo y fui a una confitería a tomar un café. Ahí me puse a controlar y salió el número pendiente”, resume.

“Cuando me enteré, estaba bien tranquila, me fui a LA GACETA sola. Quizá por nervios, ni me di cuenta de avisarle a nadie. Mi hijo después me dijo ‘mamá, como no me vas a avisar, yo estaba en el centro’. Cuando volví a casa les conté a todos”, agrega.

La ganadora es de Monteros, donde vivía con su familia antes de mudarse a la capital. LA GACETA es infaltable en la casa primero comprada por su papá y después por ella. “Yo aprendi a leer con LA GACETA, por mi papá. El no sabía leer, sabía firmar nada más y conocía la plata. Me hacía leer todo el diario completo. Mi papá falleció a los 59 años y yo sigo comprando el diario, soy muy constante”, destaca.

No tiene muy en claro qué hará con el dinero ganado, pero quizá lo invierta en alguna remodelación en su casa o en un viaje. “Gracias a Dios tengo dos pensiones, de ama de casa y de su mi marido que ha fallecido hace siete años. Por suerte vamos tirando”, afirma. Ya le han cobrado un asado, así que lo va a tener que hacer para toda la familia. Sus vecinos se están enterando ahora. “Los únicos que me han hablado son los de Monteros, porque ahí me conocen más; tengo una casita allá pero como mi hija se vino a estudiar acá, yo me vine con ella”, describe.

“Yo sigo participando, ya tengo los Números de Oro de esta semana para seguir. Estoy muy contenta y sorprendida y muy agradecida”, sostiene.

En esta nueva semana, tenés la oportunidad de ser vos el afortunado ganador del entretenimiento favorito de los tucumanos, que se duplica si tiene Tarjeta Sol. El pozo es de $550.000, que se acumulan si no hay nadie que complete la grilla. Y hay órdenes de compra por $ 30.000 en Zeramiko, Castillo, Comodín, Hipercolchonerías Yubrin y Sportsman.