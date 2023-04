El retorno del rey: Pelusa trae un nuevo disco

- Sí. Son distintas épocas. Esto que nos está sucediendo es el colmo. Yo me fui en su momento porque musicalmente había poco qué hacer aquí en ese momento (a fines de los 90). Pero además yo quería conocer Estados Unidos desde que tenía 17 años. Entonces, a los 48, me dice mi esposa, que era mi motor y ya no la tengo, “¿por qué no vas a ver qué pasa en Estados Unidos?” Yo agarré el bolso y algunas cosas para hacer música, y me fui. No se lo aconsejo a nadie, porque eso es “que sea lo que Dios quiera”. Si uno va un poco preparado es mucho mejor, ahorrás tiempo. Estar en otro país no es fácil. Aunque en Miami, donde yo caí, la mayoría son latinos. Los gringos con los que traté son muy buena gente, lo mismo que los morenos. Pero frente a esa invasión de latinos que hablamos español, ellos se empiezan a alejar.