Roberto Sánchez: "Nos preocupa la inflación y la inseguridad, no las chicanas del oficialismo"

Y agregó: “Casi no hay tucumano que nos diga que está satisfecho con lo que está haciendo el gobierno. La plata ya no alcanza, la incertidumbre económica por la inflación crece cada día y la inseguridad castiga sin distinguir a ningún vecino. Lo que nosotros proponemos es gobernar de otra forma, con honestidad y pensando en la gente no en los políticos. Y convocamos a la gente a votar por su futuro. Si queremos cambiar, hay que cambiar de rumbo”.